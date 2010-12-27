В День благоустройства улицу Савушкина украсят липами

На улице Савушкина появится аллея из лип, которые посадят активисты города в День Благоустройства.

В Петербурге на улице Савушкина в Приморском районе в День благоустройства посадят аллею лип. 21 апреля, в 10.30 утра активисты украсят площадку молодыми деревьями. Об этом сообщил глава Приморского района Николай Цед.

Также Николай заявил, что липы будут высажены не только ко Дню благоустройства, но и к 100 летию со дня рождения Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Савушкина.

Приморский район тесно связан с авиацией – у нас располагался первый аэродром, где зарождалось воздухоплавание. Много улиц названы в честь летчиков – героев Великой Отечественной войны. Поэтому и высадку лип в день благоустройства мы посвятили летчику Александру Савушкину. Николай Цед

Фото: Pixabay