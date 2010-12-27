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В День благоустройства улицу Савушкина украсят липами
Сегодня, 13:04
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Shdaria
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В День благоустройства улицу Савушкина украсят липами

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На улице Савушкина появится аллея из лип, которые посадят активисты города в День Благоустройства.

В Петербурге на улице Савушкина в Приморском районе в День благоустройства посадят аллею лип. 21 апреля, в 10.30 утра активисты украсят площадку молодыми деревьями. Об этом сообщил глава Приморского района Николай Цед.

Также Николай заявил, что липы будут высажены не только ко Дню благоустройства, но и к 100 летию со дня рождения Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Савушкина. 

Приморский район тесно связан с авиацией – у нас располагался первый аэродром, где зарождалось воздухоплавание. Много улиц названы в честь летчиков – героев Великой Отечественной войны. Поэтому и высадку лип в день благоустройства мы посвятили летчику Александру Савушкину.

Николай Цед

Фото: Pixabay

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Теги: аллея лип , благоустройство спб , день благоустройства , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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