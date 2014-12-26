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На Салахине грузовик спровоцировал массовое ДТП

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В результате инцидента никто не пострадал.

На Салахине грузовик спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "Точка отсчета".

Инцидент произошел днем 23 октября в Холмске. По предварительной информации, трал объезжал препятствие на дороге, но затем у него отказали тормоза,  и транспорт слетел с перевала на большой скорости. Также пострадали другие автомобили. Всего в ДТП приняли участие четыре машины. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Забайкалье водитель протаранил две машины во время погони.

Видео: YouTube / Другой Сахалин

Теги: грузовик, дтп, сахалин
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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