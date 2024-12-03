  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
170
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Сахалине в ДТП погибли два человека

0 0

Еще три человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На Сахалине в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 3 декабря. По данным ведомства, на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск легковой автомобиль с припаркованным "Камазом". В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Еще три человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло массовое ДТП.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

Теги: дтп, жертвы, сахалин
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии