Еще три человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На Сахалине в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 3 декабря. По данным ведомства, на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск легковой автомобиль с припаркованным "Камазом". В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Еще три человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло массовое ДТП.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области