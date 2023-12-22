На Сахалине нашли более 600 бутылок контрабандного алкоголя на судне из Пусана

Товар изъят у подозреваемого.

На Сахалине представители таможенной службы обнаружили большую партию контрабандного алкоголя. Специалисты объяснили, что тайник был оборудованном на судне в топливном танке, которое шло на территорию России из Южной Кореи. Корабль с незаконным грузом прибыл в порт из Пусана. В общей сложности речь идет об объеме в 335 литров. В надзорном ведомстве отметили, что нелегальная продукция находилась в тарах из-под брендов Chivas Regal, Jack Daniels, Kirkland Blended Kanadian Whisky, джин Monkey 47, вина Jinro House Wine, бурбона Jim Beam, ликёр Sheridans, пива Cass fresh. Аналитики заметили, что рыночная стоимость этих товаров превышает 870 тысяч рублей.

Фигурант расследования признался силовикам, что приобрёл эти напитки в личных целях, а затем осознанно утаил их от таможенной службы в Южной Корее. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Вся продукция объята из оборота.

Общественный деятель призвал ввести в России бесплатную помощь алкозависимым.

Фото и видео: ФТС России