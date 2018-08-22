На Сахалине 11-месячная девочка поступила в больницу с ножевыми ранениями

Подробности происшедшего не раскрываются.

Сегодня утром, 22 августа, в половине 8 го утра в следственные органы города Оха (Сахалин) поступило сообщение о ножевых ранениях у 11 месячного младенца.

Сообщается, что девочка поступила в больницу с ножевыми ранениями и находится в реанимации. Каким образом ребенок получил такие ранения и его состояние на данный момент, не сообщается. Следственными органами по данному факту ведется проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В СМИ сообщают, что ранения ребенок получил дома. Семья считается благополучной.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Ступино погиб 5-летний мальчик, которого мать заперла в машине и оставила на 3 часа.

В Новой Москве мальчик 2016 года рождения впал в кому после операции на дому.