В Подмосковье ребенок впал в кому из-за операции на дому. На хирурга завели уголовное дело.

Появились подробности происшествия, которое произошло в поселении Десеновское в Подмосковье.

20 августа в поселении Десеновское Новой Москвы ребенок впал в кому после проведенной операции на дому.

Мальчику 2016 года рождения решено было сделать обрезание. Для проведения этой операции был вызван на дом хирург. Во время операции после введенного препарата у малыша начались судороги, и произошел анафилактический шок. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу в состоянии кому. Благодаря квалифицированным действиям медиков, малыша удалось спасти. Сейчас он вышел из комы, и его жизни ничего не угрожает.

На 54-летнего хирурга заведено уголовное дело по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности". Как выяснилось, у мужчины нет лицензии на врачебную деятельность.