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На Садовой улице бандит ранил в грудь жителя Петербурга
Сегодня, 12:52
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На Садовой улице бандит ранил в грудь жителя Петербурга

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Пострадавший молодой человек попал в больницу.

В субботу ночью, 10 декабря, в центре Петербурга неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в горожанина. Инцидент произошел на Садовой улице у дома № 113. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сначала между двумя оппонентами произошел словесный конфликт. Агрессивный горожанин достал оружие и выстрелил из него в 27-летнего неприятеля. После этого злоумышленник убежал.

Пострадавший молодой человек попал в больницу. Правоохранители завели уголовное дело. Виновного разыскивают.

Ранее на Piter.tv: в убийстве дяди подозревается 41-летняя жительница Тихвина.

Фото: Piter.tv

Теги: бандит, напал на петербуржца, пистолет, полиция, садовая улица, скорая, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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