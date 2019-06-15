На Ржевской площади экскаватор насмерть задавил старушку

По факту происшествия проводится проверка.

Днем 15 июня на Ржевской площади произошло ДТП со смертельным исходом. Первыми на него обратили внимание очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:25 часов. Экскаватор-погрузчик, за рулем которого находился 38-летний водитель, наехал на 86-летнюю женщину. Пенсионерка погибла на месте происшествия от полученных травм.

Пользователи в группе также отметили, что авария произошла у места строительства путей для трамвая "Чижик".

Фото: vk.com/spb_today