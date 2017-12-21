На улице Коммуны нашли заряженный обрез

Владельца удалось найти и отвезти на допрос.

Накануне, 4 сентября, житель Красногвардейского района обнаружил на улице заряженный обрез. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, рано утром, во вторник, в полицию поступил звонок от прохожего, который рассказал сотрудникам о подозрительной находке возле мусорке неподалеку от продуктового магазина по улице Коммуны, 44/1. Правоохранительные органы обнаружили в баке коробку с заряженным обрезом. Как потом выяснил эксперт – самодельным.

Благодаря камерам наблюдения удалось найти владельца оружия, которого опознали жильцы дома. Полиция увезла его на допрос.

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