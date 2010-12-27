Житель Леноласти изрезал брата на поминках родителей

Пострадавший выжил, благодаря своевременной медицинской помощи.

Житель Ленобласти может оказаться за решеткой после попытки убийства брата на поминках родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, инцидент произошел 3 сентября в Волосовском районе в деревне Большая Вруда. Два брата посетили могилу родителей и решили почтить их память за распитием алкоголя. Попойка закончилась ссорой, в результате которой мужчина нанес родственнику множественные ножевые ранения. Пострадавший выжил, благодаря своевременной медицинской помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый задержан. Решается вопрос о применении к нему ограничительных мер. Известно, что мужчина ранее попадал в сферу интересов правоохранительных органов за оборот наркотиков и имущественные преступления.

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