Следственный комитет установил всех причастных к убийству петербуржца во дворе школы

В отношении фигурантов расследования возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Петербургу рассказал, что правоохранительные органы задержали 17-летнего подростка, который обвиняется в нападении и убийстве человека в центре города. Несовершеннолетний юноша был не один: он совершал противоправные действия вместе с толпой агрессивных друзей. Таким образом молодые люди отмечали начало нового учебного года. По факту умерщвления мужчины возбуждено уголовное дело.

Известно, что злоумышленник является учащимся колледжа. Он избил до смерти незнакомого человека. При этом, подросток не гнушался использовать не только руки, но и ноги. Последними он даже бил жертву по голове. Помощников в данном зверстве полиция считает 20-летнего петербуржца, который трудится разнорабочим. Он также задержан. В день трагедии представители закона поймали 10 человек, участвовавших в потасовке. Однако, правоохранительные органы считают, что непосредственными исполнителями были двое. В их отношении возбуждено дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель потерпевшего.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на первое сентября во дворе 74 дома по набережной канала Грибоедова.

Фото: Piter.tv