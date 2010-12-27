Подростков, избивших мужчину во дворе школы в Петербурге, задержали

Обвинение никому не предъявлено, несмотря на то, что школьники не отрицают участие в драке.

Полиция Петербурга задержала подростков, которые избили мужчину на территории 256-ой школы. Несовершеннолетние не отрицают вины в произошедшем, но обвинение по данному делу никому не предъявлено. Следствие рассматривает и другую версию: что петербуржец мог самостоятельно упасть с высоты, а нападения не было.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 1 сентября по набережной канала Грибоедова. Пострадавшим оказался местный житель Андрей Минчук, Агрессивные дети пробили мужчине голову. Его пришлось госпитализировать с травмой головы. Однако, он не выжил. По данному преступлению возбуждено уголовное дело.

По рассказу друзей жертвы, он пил пиво вместе со знакомым. В какой-то момент к компании подошло около 10-14 подростков, которые неожиданно напали. Другу Минчука удалось сбежать с места инцидента. Андрею повезло меньше - он остался лежать на асфальте в луже крови. Очевидцы проверяют сведения о том, что один из школьников прыгнул ногами на голову пострадавшего.

Фото: Piter.tv