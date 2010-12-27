На Ржевке патрульная машина ДПС провалилась в дорожную яму

В Красногвардейском районе бездействие управляющей компании привело к дорожному происшествию с машиной ДПС.

В Красногвардейском районе служебная машина полиции провалилась в дорожную яму.

Сообщается, что жители района не раз жаловались на управляющую компанию “Комфорт”, которая игнорировала просьбы петербуржцев разобраться с проблемой. На близлежащей территории ЖК “Стереос” транспортные средства неоднократно попадают в похожие ситуации.

Известно, что инцидент с патрульной машиной ДПС произошел около дома номер 26 корпус 1 по Ковалевской улице. Об этом рассказали очевидцы, которые выложили в социальную сеть фотографии случившегося.