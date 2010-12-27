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На Ржевке патрульная машина ДПС провалилась в дорожную яму
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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На Ржевке патрульная машина ДПС провалилась в дорожную яму

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В Красногвардейском районе бездействие управляющей компании привело к дорожному происшествию с машиной ДПС.

В Красногвардейском районе служебная машина полиции провалилась в дорожную яму. 
 
Сообщается, что жители района не раз жаловались на управляющую компанию “Комфорт”, которая игнорировала просьбы петербуржцев разобраться с проблемой. На близлежащей территории ЖК “Стереос” транспортные средства неоднократно попадают в похожие ситуации. 
 
Известно, что инцидент с патрульной машиной ДПС произошел около дома номер 26 корпус 1 по Ковалевской улице. Об этом рассказали очевидцы, которые выложили в социальную сеть фотографии случившегося. 

 

Теги: дтп , же стереос , ковалевская улица , красногвардейский район , патрулльная машина , ук комфорт , яма
Категории: Происшествия Новости СПб

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