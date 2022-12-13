На Русановской улице женщина пыталась зарезать мужа ножницами

Накануне ночью, 10 марта, в Невском районе между супругами произошел конфликт, который закончился поножовщиной. На Русановской улице, 16, женщина несколько раз ударила мужа ножницами.
По информации Piter.tv, пострадавший обратился в полицию и скорую помощь. Он рассказал стражам порядка, что ранения в грудь ему нанесла жена. По словам мужчины, женщина напала на него во время застолья.
Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.
Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемую. 40-летнюю женщину поместили в изолятор.
Известно, что женщина приехала в Петербург из Брянской области. Здесь она получала образование.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: у замглавы районного УМВД в Петербурге нашли криптоферму.
Фото: Piter.tv
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