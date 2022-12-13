На Русановской улице женщина пыталась зарезать мужа ножницами

Известно, что женщина приехала в Петербург из Брянской области. Здесь она получала образование.

Накануне ночью, 10 марта, в Невском районе между супругами произошел конфликт, который закончился поножовщиной. На Русановской улице, 16, женщина несколько раз ударила мужа ножницами.

По информации Piter.tv, пострадавший обратился в полицию и скорую помощь. Он рассказал стражам порядка, что ранения в грудь ему нанесла жена. По словам мужчины, женщина напала на него во время застолья.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемую. 40-летнюю женщину поместили в изолятор.

Известно, что женщина приехала в Петербург из Брянской области. Здесь она получала образование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: у замглавы районного УМВД в Петербурге нашли криптоферму.

Фото: Piter.tv