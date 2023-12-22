  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Руднева 12 спасателей утром тушили жилой дом
Сегодня, 11:15
72
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Руднева 12 спасателей утром тушили жилой дом

0 0

В 05:40 пожар был ликвидирован.

На улице Руднева, 6, в жилом доме утром горела подсобка. Инцидент произошел сегодня утром, 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:20.  На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что пламя охватило два квадратных метра. Огнеборцы боролись в пламенем 20 минут.  В 05:40 пожар был ликвидирован.  
                                                                                    
Сведения о пострадавших не поступали.  Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Фрунзе в подъезде подожгли покрышки

Фото: Piter.tv

Теги: горел жилой дом, мчс, полыхала подсобка, улица руднева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии