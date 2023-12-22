На Руднева 12 спасателей утром тушили жилой дом

В 05:40 пожар был ликвидирован.

На улице Руднева, 6, в жилом доме утром горела подсобка. Инцидент произошел сегодня утром, 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:20. На место случившегося прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что пламя охватило два квадратных метра. Огнеборцы боролись в пламенем 20 минут. В 05:40 пожар был ликвидирован.



Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv