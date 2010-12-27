На Ручьевском путепроводе ограничат движения из-за замены асфальта

Проход для пешеходов сохранится.

Движение на Ручьевском путепроводе в Калининском и Красногвардейском районах будет ограничено из-за замены асфальта. С 29 июня по 14 июля в обе стороны проезда закроются правые полосы. С 18 июля по 28 июля транспортные средства не смогут проехать по левым (внутренним) полосам в обе стороны движения. Об этом сообщил пресс-центр комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ограничения не затронут проход для пешеходов.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что ремонт эскалатора ограничит работу станции "Гражданский проспект".

Фото: Википедия