Видео: на Рубинштейна горела семикомнатная коммуналка

На данный момент сведений о жертвах нет.

В Центральном районе Петербурга сотрудники ГУ МЧС тушили семикомнатную коммунальную квартиру. Помещение загорелось около половины одиннадцатого вечера 21 апреля. По данным представителей экстренной службы, никто не пострадал. Выгорела территория в десять квадратных метров.

О ликвидации пожара также рассказали местные жители. Они выложили в социальных сетях фотографии и видео того, как бригады тушат огонь по улице Рубинштейна, 36. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб