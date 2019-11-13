На Россию надвигаются аномальные холода

Антициклон пройдется по Сибири. Холода затронут всю страну, кроме центральной части.

В Гидрометцентре России рассказали, что на страну движется резкое похолодание. Об этом написали в "Российской газете" со ссылкой на специалиста Людмилу Паршину. Из Арктики в центральную Сибирь надвигается антициклон. Холода пройдутся также по Уралу, южной и западной Сибири. На территории Новосибирска, Томска, Кемерово 14 ноября ожидается снег и метель. В Алтайском крае объявят штормовое предупреждение, на севере региона пройдет сильный снегопад. От Омска до Алтая температура воздуха упадет до минус 8-15 градусов.

В Архангельске ожидается снег и гололед. В Карелии и под Мурманском местные жители уже видят 30-сантиметровые сугробы. В Перми возможны мокрые осадки и снег. Аномальные холода зафиксированы в Ненецком автономном округе и Коми. Ночью там будет до минус 29.

Только в центральной части России холода не будут лютовать. Снегопад не дойдет до Москвы. Там погода будет относительно комфортная для россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что в среду 13 ноября в Петербурге ожидаются небольшие осадки.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Timestorm Films