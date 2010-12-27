В среду 13 ноября в Петербурге ожидаются небольшие осадки

Теплый ноябрь в Северной столице продолжается.

В среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют в Петербурге облачную погоду, утром и днем в городе пройдет небольшой дождь.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, а днем поднимется до +7 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург начали украшать к Новому году. В том числе искусственное дерево установили у Гостиного двора.

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