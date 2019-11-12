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У Гостиного двора в Петербурге установили елку

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Всего в городе появится 61 искусственная ель.

В Северной столице начали готовиться к Новому году: по городу устанавливают елки. Во вторник, 12 ноября, праздничное дерево установили у Гостиного двора. Мобильный корреспондент заснял елку в центре Петербурга на видео.

Дереву предстоит обрести свой праздничный вид, на данный момент оно не украшено. 

Одна из первых пушистых появилась у гипермаркета на проспекте Савушкина. Всего в городе планируется установить 61 искусственную ель, украсить 117 улиц, проспектов и площадей.

Видео: Piter.TV 

Теги: гостиный двор, елка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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