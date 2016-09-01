На Ропшинском шоссе разбились грузовик и внедорожник

По предварительным данным, водители избежали тяжелых травм.

На Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе Петербург произошла серьезная авария с участием грузовика. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург".

Авария случилась сегодня, 30 сентября. На магистрали столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и внедорожник Toyota Highander. Машина от удара вылетела в кювет и сильно пострадала.

По словам очевидцев, в ДТП участвовала еще одна машина. На нее упали провода под напряжением от столба, который был снесен в результате аварии.

По предварительным данным, водители автомобилей избежали тяжелых травм. На месте происшествия работают специалисты.

Фото и видео: vk.com/spb_today