На Пулковском шоссе полицейские устроили зрелищную погоню за водителем

В Петербурге полицейские гнались за водителем BMW.

В Санкт-Петербурге утром 10 марта в Московском районе сотрудники ГИБДД утросили погоню за водителем на BMW. По словам очевидцец участники дорожного движения тормозил, чтобы проследить чем завершится гонка.

Как рассказал свидетель происходящего, погоня началась на Пулковском шоссе. В результате, инспекторам удалось остановить белый BMW у поворота к "Метро". Затем водителя вытащили из автомобиля и надев наручники пересадили в патрульную машину.

Очевидец сообщает, что из-за любопытства водителей на участке образовалась пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург