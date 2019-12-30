Мужчину лишили прав ещё в далёком 2015 году за езду в нетрезвом виде в Белоруссии.

Во вторник, 28 января, стало известно, что в Московском районе задержали петербуржца, ездившего без прав пять лет. Обжигом сообщает "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцижент произошёл на 13-м километре Пулковского шоссе. Правоохранители остановили иномарку для обычной проверки. Выяснилось, что у мужчины нет прав. Петербуржец заявил, что забыл их дома. Однако полицейские проверили его по базе. Как оказалось, 36-летнего мужчину лишили прав ещё в далёком 2015 году за езду в нетрезвом виде в Белоруссии.

В итоге на хитрого водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, лишенным прав).

Фото:pixabay