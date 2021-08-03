На Пулковском шоссе сделали основные ремонтные работы

От площади Победы до тоннеля в городе Пушкин обновили проезжую часть. Общая протяженность участка – 5,85 километра.

На Пулковском шоссе специалисты закончили основные ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе КРТИ.

От площади Победы до тоннеля в городе Пушкин обновили проезжую часть. Общая протяженность участка – 5,85 километра. К середине ноября отремонтируют тротуары, восстановят все нарушения благоустройства и уберут строительный мусор. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Piter.tv

