  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе сделали основные ремонтные работы
Сегодня, 20:07
134
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе сделали основные ремонтные работы

0 0

От площади Победы до тоннеля в городе Пушкин обновили проезжую часть. Общая протяженность участка – 5,85 километра.

На Пулковском шоссе специалисты закончили основные ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе КРТИ. 

От площади Победы до тоннеля в городе Пушкин обновили проезжую часть. Общая протяженность участка – 5,85 километра. К середине ноября отремонтируют тротуары, восстановят все нарушения благоустройства и уберут строительный мусор. Ремонт проводят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Piter.tv
 

Теги: пулковское шоссе, ремонт, специалисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии