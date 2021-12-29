Группа "Аквилон" приобрела участок под жилой комплекс на Пулковском шоссе

Речь идет об участке, на месте которого застройщик ООО "Петра-8" обещал жителям ЖК "Триумф Парка" просторную парковку.

Группа "Аквилон" вовсю возводит новый жилой комплекс "Аквилон Leaves", который появится на месте предпологаемой парковки ЖК "Триумф Парка". Как сообщили "Деловому Петербургу" в пресс-службе "Аквилона", застройщик завершил сделку по приобретению у ООО "Петра–8" (Mirland Development) участка площадью 2,36 га.

На приобретенном участке девелопер построит дом переменной этажности (10, 11, 13 этажей) общей площадью 86,9 тысяч квадратных метров на 963 квартиры. Не обойдется и без подземного паркинга на 513 машино–мест и наземных парковках. Как рассказал исполнительный директор группы "Аквилон" Андрей Вересов, в проекте будут применены энергоэффективные технологии и умные системы для управления домом. Старт продаж планируется до конца января. Завершить строительство комплекса девелопер планирует в 2023 году.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

На территории комплекса создадут детский клуб, спортивный зал и коворкинг. Также застройщик планирует построить муниципальный детский сад на 220 мест и школу на 1125 мест.

Фото: публичная кадастровая карта

Речь идет об участке, на месте которого застройщик ООО "Петра-8" обещал жителям ЖК "Триумф Парка" просторную парковку более чем на 600 мест. Открытия ждали два года, но оно так и не произошло. Вместо этого в 2020 году стоянку огородили и заявили, что там будет построен еще один дом.

Ранее Piter.TV более подробно рассказывал о конфликте между жителями комплекса и застройщиками.

Главное фото: Piter.TV