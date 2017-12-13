На проспекте Просвещения двое в масках ограбили "Связной"

В Выборгском районе полиция разыскивает грабителей, которые с оружием напали на отделение "Связного".

В Выборгском районе двое неизвестных в масках напали на магазин “Связной”. Сообщается, что ограбление торговой точки произошло на проспекте Просвещения в доме 33. Делом занимается полиция.

Злоумышленники вошли в помещение вечером 21 февраля. Они направили на 25-летнюю менеджера заведения пистолет и приказали сотруднику отдать им выручку. В кассе оказалась 31 тысяча рублей. Этого для разбойников оказалось мало. Тогда они угрозами заставили открыть сейф, откуда забрали еще 20 тысяч. После этого все денежные средства были бережно уложены в сиреневый рюкзак, с которым пришли злоумышленники.

Известно, что второй сообщник посетил складское помещение. Там он нашел три айфона, которые показались ему достойной наградой. Гаджеты он унес с собой. Спустя несколько минут на место инцидента приехали представители охранной организации, однако, налетчики успели сбежать.

Руководство магазина подсчитывает общую сумму украденного, а также сопутствующие убытки. Полиция возбудила уголовное дело по статье за разбой. Личность воров будет установлена с помощью камер видеонаблюдения. О действиях преступников оперативникам сообщил прохожий. С улицы он увидел ограбление и позвонил диспетчеру экстренной службы.

