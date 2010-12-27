Не доброе утро: в Невском районе тушили расселенный дом

В Петербурге загорелся двухэтажный заброшенный дом.

В Санкт-Петербурге утром 17 мая загорелся расселенный дом в Невском районе. В региональном управлении ведомства сообщают, что пожар тушат по повышенному номеру сложности. Также уточняется, что очаг возгорания установлен на крыше заброшенного дома.

В четверг, с 10.00 сотрудники МЧС борются с огнем недалеко от дома №11 по проспекту Обуховской Обороны. Известно, что пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.

По словам очевидцев происшествия, вблизи пожара затруднено транспортное движение.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург