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Не доброе утро: в Невском районе тушили расселенный дом
Сегодня, 11:26
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Shdaria
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Не доброе утро: в Невском районе тушили расселенный дом

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В Петербурге загорелся двухэтажный заброшенный дом.

В Санкт-Петербурге утром 17 мая загорелся расселенный дом в Невском районе. В региональном управлении ведомства сообщают, что пожар тушат по повышенному номеру сложности. Также уточняется, что очаг возгорания установлен на крыше заброшенного дома. 

В четверг, с 10.00 сотрудники МЧС борются с огнем недалеко от дома №11 по проспекту Обуховской Обороны. Известно, что пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. 

По словам очевидцев происшествия, вблизи пожара затруднено транспортное движение. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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