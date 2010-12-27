На проспекте Большевиков обнаружили зарезанную женщину

На проспекте Большевиков совершенно уличное убийство.

В Невском районе Петербурга за школой нашли труп рыжеволосой женщины. Инцидент произошел вечером 29 октября вблизи дома номер 6/4 по проспекту Большевиков. На теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранительные органы сообщают, что жертва была зарезана. Также специалисты зафиксировали следы побоев на лице.

До собственной квартиры петербурженка не успела пройти 350 метров. Рядом с телом были раскиданы пакеты с продуктами и дамская сумка.

В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело по факту убийства. Личность жертвы установлена. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.