На Промышленной улице уберут незаконную свалку отходов

Прокуратура Кировского района добилась от администрации уборки несанкционированной свалки.

Региональная прокуратура сообщила о решении администрации Кировского района заняться уборкой несанкционированной свалки. Промышленные и потребительские отходы в массовом количестве сброшены в районе Промышленной улицы.

Ситуацией занялись после подачи иска прокурором Кировского района, который обратился в суд, чтобы защитить от незаконного “склада” жителей района. Согласно законодательству РФ свалка должна быть устранена в течение 90 дней после оглашения постановления, когда решение вступит в силу. Исполнение предписания будет проконтролировано прокуратурой.