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На Промышленной улице уберут незаконную свалку отходов
Сегодня, 14:17
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lesjasap
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На Промышленной улице уберут незаконную свалку отходов

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Прокуратура Кировского района добилась от администрации уборки несанкционированной свалки.

Региональная прокуратура сообщила о решении администрации Кировского района заняться уборкой несанкционированной свалки. Промышленные и потребительские отходы в массовом количестве сброшены в районе Промышленной улицы. 
 
Ситуацией занялись после подачи иска прокурором Кировского района, который обратился в суд, чтобы защитить от незаконного “склада”  жителей района. Согласно законодательству РФ свалка должна быть устранена в течение 90 дней после оглашения постановления, когда решение вступит в силу. Исполнение предписания будет проконтролировано прокуратурой. 
Теги: кировский район , промышленная улица
Категории: Новости СПб

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