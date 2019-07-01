На Приморском шоссе стартовало устройство временной эстакады

Работы позволят подключить деловой квартал "Лахта-центр" к улично-дорожной сети города к концу 2023 года.

На Приморском шоссе в Петербурге стартовали работы по устройству временной эстакады, которые проходят в рамках подключения делового квартала "Лахта-центр" к улично-дорожной сети города. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

Отмечается, что эстакада нужна для работы грузоподъемной техники при устройстве пролетов моста. Специалисты уже установили четыре ростверка опор и одну стойку опоры на место, где в дальнейшем появится двухполосный Северный съезд. Направление на этом съезде будет осуществляться в одном направлении от Приморского шоссе до перспективной площади с круговым движением. Также в ходе реконструкции Приморского шоссе построят эстакаду двухполосного Южного съезда с движением в одном направлении от той же перспективной площади с круговым движением до улицы Савушкина.

Срок завершения работ стоимостью 3,6 млрд рублей запланирован на 15 ноября 2023 года, подрядчиком выступил ЗАО "АБЗ-ДОРСТРОЙ".

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Фото: ВКонтакте / Комитет по развитию транспортной инфраструктуры