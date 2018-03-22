На Приморском шоссе в ДТП пострадало 2 человека

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой пострадало 2 человека.

Сегодня, 22 марта, на Приморском шоссе, 678 в 16.45 произошло столкновение двух атовомашин. Сообщают Piter.TV в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Один из водителей, управляя автомобилем "Хонда", не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем " Вольво".

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля "Хонда". Водитель находится в состоянии средней степени тяжести, пассажир - в тяжелом.

На данный момент проводится проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Видео: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО