На Приморском шоссе бетономешалка повалила дерево на железную дорогу

ДТП обошлось без жертв.

Сегодня, 26 февраля, на Приморском шоссе недалеко от железнодорожной станции "Ольгино" водитель бетономешалки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара береза рухнула на железнодорожные пути.

Миксер занесло на шоссе, он сломал слева столб, а справа — березку, которая упала на пути. Водитель жив, в шоке. Рассказывают очевидцы

В это время к месту ЧП подходила электричка и упавшее дерево перегородило проезд электропоезду.

В направлении Сестрорецка через Ольгино железнодорожное сообщение обеспечивается по одноколейке.

Обстоятельства ДТП устанавливаются специальными службами.

Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Cанкт-Петербург