На Приморском шоссе бетономешалка повалила дерево на железную дорогу

Сегодня, 26 февраля, на Приморском шоссе недалеко от железнодорожной станции "Ольгино" водитель бетономешалки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара береза рухнула на железнодорожные пути.
Миксер занесло на шоссе, он сломал слева столб, а справа — березку, которая упала на пути. Водитель жив, в шоке.
Рассказывают очевидцы
В это время к месту ЧП подходила электричка и упавшее дерево перегородило проезд электропоезду.
В направлении Сестрорецка через Ольгино железнодорожное сообщение обеспечивается по одноколейке.
Обстоятельства ДТП устанавливаются специальными службами.
Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Cанкт-Петербург