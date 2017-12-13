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На Приморском шоссе бетономешалка повалила дерево на железную дорогу

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ДТП обошлось без жертв.

Сегодня, 26 февраля, на Приморском шоссе недалеко от железнодорожной станции "Ольгино" водитель бетономешалки не справился с управлением и врезался в дерево. От удара береза рухнула на железнодорожные пути.

Миксер занесло на шоссе, он сломал слева столб, а справа — березку, которая упала на пути. Водитель жив, в шоке. 

Рассказывают очевидцы

В это время к месту ЧП подходила электричка и упавшее дерево перегородило проезд электропоезду.

В направлении Сестрорецка через Ольгино железнодорожное сообщение обеспечивается по одноколейке.

Обстоятельства ДТП устанавливаются специальными службами. 

Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Cанкт-Петербург

Теги: авария , дтп , приморское шоссе , ржд , спб , электричка
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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