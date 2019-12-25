На Придорожной аллее нашли кавказца с разбитой головой

Полиция выясняет, как мужчина получил столь серьезные травмы.

Ночью 2 ноября в полицию обратилась петербурженка, проживающая в доме №31 по Придорожной аллее. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, женщина сообщила об избиении своего знакомого в ее квартире.

Прибывшая на место полиция обнаружила 35-летнего уроженца кавказского государства с травмами головы. После госпитализации мужчины в тяжелом состоянии медики диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга средней степени. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах кавказец получил столь серьезные травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV