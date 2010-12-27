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На Полюстровском проспекте в коммуналке найден гниющий труп пенсионера
Сегодня, 15:03
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lesjasap
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На Полюстровском проспекте в коммуналке найден гниющий труп пенсионера

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На севере Петербурга правоохранительные органы разбираются в смерти мужчины, труп которого в квартире обнаружили не сразу.

На Полюстровском проспекте обнаружен труп пожилого мужчины. Пенсионера нашли сидящем на стуле в коммунальной квартире. В настоящее время в обстоятельствах смерти разбираются эксперты.

 О страшной находке сообщили соседи погибшего. Петербуржцы сначала вызывали врачей скорой помощи, а затем - полицию. Личность мужчины оперативники пока что не сумели установить. По внешнему виду жертве около 65 лет. Признаков насильственной смерти не выявлено.

 Медики установили, что труп пробыл в квартире в течение нескольких дней до момента его обнаружения. На коже усопшего начались образовываться процессы гниения.

Теги: коммуналка , коммунальная квартира , мертвец , полюстровский проспект
Категории: Новости СПб Происшествия

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