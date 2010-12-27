На Поклонногорской "ЛИАЗ" сбил 41-летнего велосипедиста

В Выборгском районе Петербурга произошла серьезная автомобильная авария. Пенсионер на автобусе сбил 41-летнего велосипедиста. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы.
По данным очевидцев, столкновение произошло около половины восьмого 23 июня. Виновником аварии прохожие считают водителя "ЛИАЗа". Он наехал на велосипедиста на пересечении улиц Поклонногорская и Кольцова. Жертва пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
На данный момент обстоятельствами аварии занимается полиция. На месте работали не менее трех спецсредств правоохранительных органов.
Ранее Piter.tv писал о том, что на акции у Гостиного двора задержали протестующего с плакатом "Пудинг лор".
Фото: Piter.tv
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