На Планерной автобус прижал иномарку к обочине

В результате аварии оба транспорта не смогли продолжить поездку.

Сегодня ночью, 15 октября, в Приморском районе автобус прижал легковушку к обочине. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

ДТП произошло на пересечении Планерной и Глухарской улиц. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что в результате аварии оба транспорта не смогли продолжить поездку.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер