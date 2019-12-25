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На Планерной автобус прижал иномарку к обочине
Сегодня, 10:54
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На Планерной автобус прижал иномарку к обочине

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В результате аварии оба транспорта не смогли продолжить поездку. 

Сегодня ночью, 15 октября, в Приморском районе автобус прижал легковушку к обочине. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

ДТП произошло на пересечении Планерной и Глухарской улиц. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что в результате аварии оба транспорта не смогли продолжить поездку. 

Ранее на Piter.tv: пострадавший в ДТП на Кондратьевском проспекте школьник умер.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: общественный транспорт, планерная улица, прижал иномарку к обочине
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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