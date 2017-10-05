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На "Питерском замесе" депутаты читали текст с экрана

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Вечером 5 октября проходит рэп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника. На мероприятии политики читали текст с экрана.

Как стало известно Piter.tv, вечером 5 октября проходит реп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника. На мероприятии политики читали текст с экрана.

Отметим, что на обычных рэп-баттлах МС запоминают текст от начала и до конца. Впрочем, "подглянуть" в текст не возбраняется. У политиков раундов было пять, каждый из которых длится по две минуты. Итого - 10 минут текста. Действительно, запомнить такой объем сложно, поэтому на помощь политикам "пришел" экран.

На кадрах публика скандирует Андрею Анохину, который, по всем канонам рэп-баттлов, критикует оппонента. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Новости СПб

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