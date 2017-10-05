Как стало известно Piter.tv, 5 октября рэп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника закончился победой второго.
Максим Резник сумел показать лучшую технику и продемонстрировать сильные панчлайны.
Сильную подготовку политика отметили все члены жюри. Не обошли и Анохина, который тоже показал неплохие результаты. Судьи добавили, что ожидали от мероприятия меньшего, но были приятно удивлены. Итог - 4:0 в пользу Резника.
Ранее мы сообщали, что На "Питерском замесе" депутаты читали текст с экрана.
Сегодня, 21:11
101
Максим Резник победил в баттле депутатов
В четверг, 5 октября в Петербурге прошел реп-баттл между депутатами ЗакСа Андреем Анохиным и Максимом Резником. Баттл завершился победой второго.
Как стало известно Piter.tv, 5 октября рэп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника закончился победой второго.