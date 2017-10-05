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Максим Резник победил в баттле депутатов

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В четверг, 5 октября в Петербурге прошел реп-баттл между депутатами ЗакСа Андреем Анохиным и Максимом Резником. Баттл завершился победой второго.

Как стало известно Piter.tv, 5 октября рэп-баттл депутатов Андрея Анохина и Максима Резника закончился победой второго.

Максим Резник сумел показать лучшую технику и продемонстрировать сильные панчлайны.

Сильную подготовку политика отметили все члены жюри. Не обошли и Анохина, который тоже показал неплохие результаты. Судьи добавили, что ожидали от мероприятия меньшего, но были приятно удивлены. Итог - 4:0 в пользу Резника. 

Ранее мы сообщали, что На "Питерском замесе" депутаты читали текст с экрана

Теги: баттл депутатов , видео , новости спб , появилось видео
Категории: Новости СПб

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