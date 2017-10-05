Появилось видео с рэп-баттла депутатов

Вечером 5 октября в Петербурге проходит рэп-баттл между депутатами Максимом Резником и Андреем Анохиным. Корреспонденты Piter.tv засняли видео с места событий.

Вечер четверга начался с "Питерского замеса", на котором соревнуются два депутата - Максим Резник и Андрей Анохин.



В распоряжении канала Piter.tv оказались кадры с места событий.



На баттле обсуждаются самые горячие темы Петербурга и страны в целом.



На кадрах запечатлен один из раундов Максима Резника. Политик в своем раунде поднял тему митингов и даже сделал отсылку к серии фильмов о Гарри Поттере.



Судя по крикам и аплодисментам, зрители баттла оценили раунд Резника.



Напоминаем, что рэп-баттл депутатов проходит 5 октября в пространстве "Action Club" в Петербурге.



Видео: Piter.tv