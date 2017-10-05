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На разогреве у депутатов выступили представители петербургского андеграунда

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В четверг, 5 октября в 19:00 в Петербурге начался первый политический рэп-баттл между депутатами Андреем Анохиным и Максимом Резником. На разогреве у политиков выступили представители петербургского андеграунда МС Поводырь, Миша Борн и МС Щи.

Как стало известно Piter.tv, 5 октября в 19:00 начался первый в истории политический рэп-баттл между депутатами ЗакСа Максимом Резником и Андреем Анохиным. На разогреве у политиков выступили представители петербургского андеграунда МС Поводырь, Миша Борн и МС Щи.

Мероприятие получило название "Питерский Замес". По данным официальной группы мероприятия "ВКонтакте", баттл пройдет в пять раундов, в которых будут подняты самые горячие темы. Андрей Анохин обещал разделить свое выступление на пять основных тем: "пролог", "острое в Санкт-Петербурге", "коррупция", "Матильда" и "эпилог".

Видео: Piter.tv

Теги: баттл депутатов , видео , новости петербурга , новости спб , появилось видео
Категории: Новости СПб

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