На разогреве у депутатов выступили представители петербургского андеграунда

В четверг, 5 октября в 19:00 в Петербурге начался первый политический рэп-баттл между депутатами Андреем Анохиным и Максимом Резником. На разогреве у политиков выступили представители петербургского андеграунда МС Поводырь, Миша Борн и МС Щи.

Как стало известно Piter.tv, 5 октября в 19:00 начался первый в истории политический рэп-баттл между депутатами ЗакСа Максимом Резником и Андреем Анохиным. На разогреве у политиков выступили представители петербургского андеграунда МС Поводырь, Миша Борн и МС Щи.



Мероприятие получило название "Питерский Замес". По данным официальной группы мероприятия "ВКонтакте", баттл пройдет в пять раундов, в которых будут подняты самые горячие темы. Андрей Анохин обещал разделить свое выступление на пять основных тем: "пролог", "острое в Санкт-Петербурге", "коррупция", "Матильда" и "эпилог".



Видео: Piter.tv