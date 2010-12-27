Очевидцы: на Пискаревском проспекте разлилась лужа

Петербуржцы заявили о прорыве трубы, но "Водоканал" винит во всем некачественную линевку.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга местные жители пожаловались на коммунальную аварию. На участке с Пискаревским проспектом прорвало трубопровод с холодным водоснабжением. Об этом заявили очевидцы в социальных сетях.

Устранением проблемы занялись сотрудники ГУП "Водоканала". По их сведениям, инцидент замечен около 161 дома, вблизи съезда на КАД. Сведения о прорыве поступили диспетчеру около половины одиннадцатого вечером 18 марта.

Однако, хлынувшая вода успела затопить проезжую часть. Из-за происшествия общественный транспорт не смог подъезжать к остановкам.

На данный момент по информации от "Водоканала" проблема ликвидирована. Причиной образования лужи стала некачественно работающая линевка.

Фото: Piter.tv