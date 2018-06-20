Делагаты из бывших стран СССР возложили цветы на Пискаревском кладбище

В Петербурге проходит форум Победителей.

С утра на Пискаревском кладбище состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Цветы принесли делегаты IX Международного форума Победителей. Об этом сообщают городские СМИ.

После этого, в 10:00 состоялась закладка аллеи и памятного камня "Великая Победа, добытая единством" в сквере на Меньшиковском проспекте.

Форум Победителей проводят ежегодно с 2010 года. Организаторы: фонд "Институт евразийских исследований" и политологический центр "Север-Юг" при поддержке участников СНГ. В 2019 году темой форума стало 75-летие освобождения Ленинграда от блокады. В Петербург прибыли 250 человек из стран бывшего СССР.

Фото: Виталий Рагулин/ ВК