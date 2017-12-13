На Пискаревке уволенный сотрудник угрожал взорвать "Полушку"

Мигрант-"террорист" заложил взрывное устройство в "Полушку", чтобы отомстить руководству заведения.

Бывший сотрудник магазина “Полушка" на Пискаревке решил необычным способом поквитаться с руководством. Начальство не вернуло мужчине причитающиеся ему деньги за работу, поэтому петербуржец заложил в торговое помещение “бомбу”.

Звонок о заминировании здания поступил на пульт дежурного экстренной службы УФСБ в половину двенадцатого 18 февраля. Иностранец из Молдовы рассказал о несправедливом увольнении из супермаркета и невыплаченной зарплате. За эти непотребства 43-летний мигрант пообещал взорвать “Полушку” на Екатерининском проспекте в доме под номером 2.

На место выехали специалисты. Оперативники не нашли опасных и взрывчатых веществ в помещении. Однако, им удалось и задержать преступника. В его отношении составлен административный протокол по факту нарушения правил пребывания на территории России. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

