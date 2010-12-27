На "Пискаревке" у спящей пассажирки похитили личные вещи

Сотрудники транспортной полиции нашли грабителя, забравшего у спящей пассажирки телефон и деньги.

На железнодорожной станции “Пискаревка” представители транспортной полиции раскрыли кражу личного имущества у спящей пассажирки. Преступника удалось задержать по горячим следам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 13 декабря. В правоохранительные органы обратилась молодая девушка, у которой похитили мобильный телефон и кошелек с деньгами. В момент ограбления, жертва спала.

Позже выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 41-летний петербуржец. Увидев, что жертва находится в бессознательном состоянии, мужчина подсел к пострадавшей и незаметно вытащил ценности. Сообщается, что теперь рецидивисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.