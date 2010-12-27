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На "Пискаревке" у спящей пассажирки похитили личные вещи
Сегодня, 13:45
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lesjasap
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На "Пискаревке" у спящей пассажирки похитили личные вещи

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Сотрудники транспортной полиции нашли грабителя, забравшего у спящей пассажирки телефон и деньги.

На железнодорожной станции “Пискаревка” представители транспортной полиции раскрыли кражу личного имущества у спящей пассажирки. Преступника удалось задержать по горячим следам. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
 
Инцидент произошел днем 13 декабря. В правоохранительные органы обратилась молодая девушка, у которой похитили мобильный телефон и кошелек с деньгами. В момент ограбления, жертва спала. 
 
Позже выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 41-летний петербуржец. Увидев, что жертва находится в бессознательном состоянии, мужчина подсел к пострадавшей и незаметно вытащил ценности. Сообщается, что теперь рецидивисту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Теги: кража , пискаревка , транспортная полиция
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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