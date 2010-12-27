На Пискаревке в шахту лифта рухнула люлька с рабочими

По факту госпитализации монтажников проводится проверка.

Накануне, 20 июля, на стройке, расположенной у одного из домов на Пискаревском проспекте, произошел инцидент. Как рассказали Piter.TV в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в первом часу дня были госпитализированы двое рабочих в возрасте 30 и 35 лет.

По предварительной информации, монтажники работали в шахте лифта. На высоте второго этажа рухнула люлька с рабочими, в результате чего они упали в лифтовую шахту лифта.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего.

Ранее Piter.TV рассказал, как на восьмиклассника в Петербурге напали безработные. Телефон был украден, но полиция задержала преступное трио.