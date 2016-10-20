С Пироговской набережной пропал школьник

Петербургский девятиклассник не дошел до школы из дома.

Полиция Приморского района разыскивает девятиклассника, который не вернулся из школы 24 октября. Рюкзак мальчика обнаружен на Пироговской набережной.

Утром 24 октября в правоохранительные органы обратилась мать 15-летнего подростка. По словам женщины, сын ушел в учебное заведение, которое находится на Торжковской улице, однако, в школе так и не появился. Мобильный телефон пропавшего ребенка отключен.

Известно, что у школьника были неприятности из-за замечаний от учителей. В семье проблем не возникало. У родителей пропавшего еще трое детей. Старший брат учится в ВУЗе. Родители живут вместе, семья благополучная.

В настоящее время местоположение мальчика устанавливается.