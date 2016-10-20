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С Пироговской набережной пропал школьник
Сегодня, 9:34
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lesjasap
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С Пироговской набережной пропал школьник

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Петербургский девятиклассник не дошел до школы из дома.

Полиция Приморского района разыскивает девятиклассника, который не вернулся из школы 24 октября. Рюкзак мальчика обнаружен на Пироговской набережной. 
 
Утром 24 октября в правоохранительные органы обратилась мать 15-летнего подростка. По словам женщины, сын ушел в учебное заведение, которое находится на Торжковской улице, однако, в школе так и не появился. Мобильный телефон пропавшего ребенка отключен.
 
Известно, что у школьника были неприятности  из-за замечаний от учителей. В семье проблем не возникало. У родителей пропавшего еще трое детей. Старший брат учится в ВУЗе. Родители живут вместе, семья благополучная. 
 
В настоящее время местоположение мальчика устанавливается. 
Теги: пироговская набережная , пропал ребенок
Категории: Новости СПб

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