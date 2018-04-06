На Пионерстроя ночью обгорели два автомобиля

В Петербурге ночью спасатели тушили две иномарки.

В Красносельском районе в ночь на шестое апреля сгорела легковая машина. Сообщение диспетчеру экстренной службы поступило около четырех часов утра. Пожарных вызвали по адресу улица Пионерстроя, дом шесть.

Об инциденте рассказали местные жители. Они увидели странное свечение во дворе. Выглянув в окно, они поняли, что горит припаркованный автомобиль. Происшествие удалось заснять на камеру мобильного телефона.

Приехавшие на тушение спасатели ликвидировали огонь в двух иномарках: "Рено Дастер" и "Форд Фокус". Очевидно, пламя перекинулась от одного транспортного средства на другое. У обеих легковушек пострадали сгораемые части в моторном отсеке, а также у первого авто - бампер и фара. Избавиться от пожара удалось к пяти часам утра. На месте работали десять человек личного состава ГУ МЧС и две единицы техники. Жертв нет.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

