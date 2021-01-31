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На Пионерской площади начались первые задержания

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Канал Piter.TV ведет прямую видеотрансляцию с места старта протестной акции сторонников Алексея Навального.

В Петербурге началась несанкционированная протестная акция в поддержку Алексея Навального. На Пионерской площади уже проходят первые задержания. В частности, оператор Piter.TV стал свидетелем задержания молодого мужчины. Группа силовиков буквально на руках вынесла одного из участников протеста. 

"Я не хочу в Освенцим! Позор! Свободу", - кричал задержанный. 

"Позор, позор, позор" - скандировали собравшиеся вокруг. 

В 12.13 здесь же задержали девушку. После недолгих попыток выбраться из рук силовиков молодая женщина все-таки согласилась пройти с ними в сторону автобусов для задержанных. 

Следить за происходящим на Пионерской площади прямо сейчас можно в разделе "Наши трансляции". https://piter.tv/conference/Pryamaya_translyaciya_s_mitinga/

Фото: Piter.TV

Теги: алексей навальный, видео, протесты 31 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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