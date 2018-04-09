На Петрозаводском шоссе загорелся мусоровоз

На региональной автотрассе произошел необычный инцидент: спасая машину, водитель мусоровоза выбросил из кузова пакеты с отходами.

Днем 8 апреля на Петрозаводском шоссе во время движения загорелся мусоровоз. Из грузовой машины пришлось выбросить прямо на проезжую часть и обочину собранные в пакеты бытовые отходы. Водитель транспорта вовремя понял, что в глубине кузова начинается разгораться пламя и среагировал на ситуацию. В результате действий шофера, пламя не повредило специальную технику.

О том, работали ли на месте инцидента сотрудники МЧС, не сообщается. Сведений о том, что в результате стало в выброшенными отходами - также нет. Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео произошедшее. На кадрах заметно, транспортное средство находится около кювета, а позади него горкой разбросаны мусорные пакеты.

Фото и видео: Piter.TV

