На Петрозаводском шоссе строится надземный пешеходный переход

В Колпинском районе продолжается реконструкция Петрозаводского шоссе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В рамках проекта на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе строится двухуровневая транспортная развязка с пересечением железной дороги и расширением трассы с двух до четырех-шести полос.
Кроме того, устанавливаются шумозащитные экраны, обустроены тротуары и остановки для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
Сейчас компания-подрядчик ведет работы по сооружению надземного пешеходного перехода, который будет состоять из двух строений, соединенных галереей протяженностью 23 метра.
В настоящее время на Петрозаводском шоссе работают 95 человек и 33 единицы техники. Продолжается переустройство инженерных сетей и коммуникаций, а также дорожные работы на основном шоссе и подходах к нему.
Ранее сообщалось, что строители приступили к переносу теплосетей на Южной улице.
Фото: администрация Петербурга
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