На Петрозаводском шоссе строится надземный пешеходный переход

На Петрозаводском шоссе не только обустраивают остановки и устанавливают инженерные сети, но и строят пешеходный переход. Он будет наземный.

В Колпинском районе продолжается реконструкция Петрозаводского шоссе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках проекта на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе строится двухуровневая транспортная развязка с пересечением железной дороги и расширением трассы с двух до четырех-шести полос.

Кроме того, устанавливаются шумозащитные экраны, обустроены тротуары и остановки для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

Сейчас компания-подрядчик ведет работы по сооружению надземного пешеходного перехода, который будет состоять из двух строений, соединенных галереей протяженностью 23 метра.

В настоящее время на Петрозаводском шоссе работают 95 человек и 33 единицы техники. Продолжается переустройство инженерных сетей и коммуникаций, а также дорожные работы на основном шоссе и подходах к нему.

Ранее сообщалось, что строители приступили к переносу теплосетей на Южной улице.

Фото: администрация Петербурга